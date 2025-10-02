Se realiza un nuevo operativo de ablación multiorgánico en Salta

Nuevo operativo de ablación multiorgánica, con la derivación de distintos órganos para salvar más vidas, siendo los mismos de un hombre que falleció recientemente.

Los órganos pertenecen a un paciente masculino quien estuvo en terapia intensiva del hospital San Bernardo.

El director del CUCAI, el doctor Luis Canelada, comentó al medio InformateSalta que: “Podemos presumir que puede ser lo hepático derivado hacia una emergencia al hospital Argerich (en Buenos Aires), la parte renal y de córneas probablemente quede aquí, en Salta, generalmente queda aquí, siempre y cuando haya compatibilidad, para receptores de aquí que necesitan trasplante”, precisó.