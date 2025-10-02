Comienza la Copa Libertadores Femenina en Argentina con la participación de Boca y San Lorenzo

Los dos representantes argentinos van por el sueño continental en un torneo que se disputará íntegramente en Buenos Aires. Por primera vez, la competencia se jugará con VAR.

La Copa Libertadores Femenina 2025 comenzará este jueves en Buenos Aires con la participación de los mejores 16 equipos del continente, entre los que están incluidos Boca y San Lorenzo, que buscarán el primer título para el fútbol argentino en la historia del torneo.

El torneo llega con una novedad: se disputará por primera vez con VAR y por segunda ocasión se desarrollará con el formato de un único país organizador.

Todos los partidos, desde la fase de grupos hasta la final, tendrán lugar en los estadios de Banfield y Deportivo Morón, donde el público podrá acceder con entradas a un valor único de 10.000 pesos. La transmisión de los partidos estará a cargo de Telefé y TyC Sports Play.

La competencia reunirá a 16 equipos, divididos en cuatro grupos de cuatro. Cada equipo jugará tres partidos en la fase inicial y los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final. Desde allí, el formato será de eliminación directa: cuartos, semifinales, partido por el tercer puesto y la gran final, que se disputará el 18 de octubre.

Por primera vez en la historia del torneo, todos los partidos contarán con VAR, una medida que busca garantizar mayor justicia deportiva y transparencia en las decisiones arbitrales.