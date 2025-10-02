La periodista que denunció por abuso sexual a cuatro exjugadores de Vélez intentó quitarse la vida

El hecho ocurrió luego de la presentación judicial de uno de los imputados, José Florentín, quien la acusó de haber realizado una “falsa denuncia”.

La periodista tucumana que denunció por abuso sexual a cuatro exjugadores de Vélez Sarsfield intentó quitarse la vida en dos oportunidades luego de una contradenuncia presentada por el futbolista José Florentín. La joven fue asistida a tiempo y se encuentra fuera de peligro, aunque permanece internada bajo atención médica y psicológica en un hospital de Tucumán.

Según confirmaron fuentes judiciales, la mujer primero intentó arrojarse desde un primer piso, pero fue retenida por un operario, y luego ingirió dos frascos de pastillas, lo que obligó a la intervención de sus familiares.

La situación crítica se produjo a un año y medio del hecho denunciado, cuando Florentín cuestionó su acusación y pidió que sea investigada.

El caso salió a la luz en marzo de 2024, cuando la denunciante aseguró que había sido invitada por el arquero Sebastián Sosa al hotel donde se alojaba la delegación de Vélez tras un partido contra Atlético Tucumán. Según la causa, allí se produjo el abuso, por el que también fueron imputados Abiel Osorio y Braian Cufré, además de Florentín y Sosa.

Los futbolistas estuvieron detenidos de manera preventiva durante un período y luego recuperaron la libertad condicional. El expediente, a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello, aún no tiene fecha de elevación a juicio.

La contradenuncia de José Florentín

El jugador José Florentín presentó una denuncia en la que acusa a la periodista, a su padre, a los abogados querellantes Patricia Neme y Franco Venditti, al diputado nacional Carlos Cisneros y a testigos del caso de delitos como falso testimonio, estafa procesal y adulteración de documentos. La denuncia se basó en pericias realizadas sobre teléfonos celulares.

La fiscal Mariana Rivadeneira ordenó allanamientos en estudios jurídicos y domicilios particulares, aunque descartó la figura de asociación ilícita. Aclaró que cualquier derivación deberá tramitarse en el expediente principal, que continúa bajo la órbita de la fiscal Reinoso Cuello.

Desde la querella, Neme calificó la contradenuncia como “una maniobra absurda para desviar el foco del caso, que es de una violación en manada”, y reafirmó que el proceso debe avanzar hacia el juicio oral.