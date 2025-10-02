UPATecO lanza la Diplomatura en Promoción de Derechos y Desarrollo Infantil con Perspectiva Interdisciplinaria

La Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios abre inscripciones para una nueva propuesta académica que busca fortalecer la formación profesional en la promoción de derechos de la niñez y el abordaje interdisciplinario del desarrollo infantil.

La propuesta es arancelada y los interesados podrán registrarse, desde este jueves 2 de octubre a través del sitio https://upateco.edu.ar/diplomaturas/.

Con una duración de cinco meses, la diplomatura se organiza en tres módulos que combinan clases teórico-prácticas y la elaboración de un Trabajo Final Integrador. Los contenidos abordan el desarrollo infantil autónomo desde una mirada interdisciplinaria, el marco normativo nacional e internacional en materia de niñez y adolescencia, y estrategias de intervención para promover prácticas que garanticen derechos y permitan resolver conflictos en contextos de vulnerabilidad.

“Desde UPATecO entendemos que la formación en derechos de la niñez es fundamental para el fortalecimiento de las políticas públicas y la construcción de una sociedad más justa. Con esta diplomatura buscamos ofrecer un espacio de capacitación de calidad que brinde a profesionales y agentes sociales herramientas concretas para la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, destacó la vicerrectora de la Universidad, Amparo Talens.

En esa línea, Talens agregó: “Nuestra universidad, como institución pública, tiene la misión de acercar propuestas académicas que respondan a las necesidades del presente. Este tipo de diplomaturas representan un puente entre la formación profesional y el compromiso social, ampliando oportunidades de desarrollo tanto para los estudiantes como para la comunidad en general”.

La propuesta está coordinada por el Lic. Pablo J. Agüero, especialista en gestión educativa y actual Director de Formación de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. Lo acompaña un equipo docente conformado por Eva Beatriz Rosales, Dr. Ariel Arredondo y Lic. Evelyn Pomar, profesionales con amplia trayectoria en ámbitos académicos, jurídicos y de intervención social.

Los interesados pueden solicitar más información en: [email protected].





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación