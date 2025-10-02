Argentina goleó 4-1 a Australia y se clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 20

El equipo de Diego Placente se llevó por delante a su rival sobre el final, con goles de Sarco, Tomás Pérez, Subiabre y Andino, y aseguró su clasificación a la próxima fase. Ahora, buscará quedarse con el primer puesto del Grupo D, este sábado frente a Italia.

La Selección argentina Sub 20 superó a Australia por 4-1, en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso, por la 2ª fecha del Grupo D del Mundial de Chile y clasificó a los octavos de final. El equipo de Diego Placente debió transpirar más de la cuenta y logró, sobre el final, doblegar a su rival, con goles de Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino. Ahora, buscará asegurarse el primer puesto de su zona, frente a Italia, este sábado.

La Selección salió a golpear desde el arranque, para despejar alguna duda que quedó tras el estreno mundialista. Con su figura, el delantero Alejo Sarco, la Albiceleste se puso en ventaje a los 5' del primer tiempo. Con un pase gol preciso del lateral de Boca, Dylan Gorosito, el 9 no perdonó: fue s tercer tanto del torneo.

El VAR, quien fue protagonista en el primer tiempo, revisó la decisión del árbitro (había sancionado falta del delantero) y convalidó el gol. Argentina tenía controlado el partido, por categoría y nombres propios. Sin embargo, a los 34', tras un error en la salida, Tiago Quintal estampó el 1-1. Sin embargo, el réferi revisó la acción y anuló el tanto por una falta que pareció no existir.

Para no dejar dudas en el marcador, sobre el final del primer tiempo, llegó el gol de Tomás Pérez, el jugador del Porto de Portugal, tras una linda asistencia de Maher Carrizo, la figura de Vélez. Era 2-0 y estaba bien.

En el segundo tiempo, el conjunto que dirige Diego Placente sufrió la irregularidad propia de un equipo en formación. Con Australia apretando en los primeros minutos, Álvaro Montoro se hizo dueño del partido y llegaron las mejores chances para la Albiceleste: el palo y la falta de definición le negaron el gol a la Selección.

A los 24' de la etapa complementaria, cuando Argentina tenía controlado el partido, el arquero Santino Barbi, de Talleres, le pifió a la pelota en un pase atrás y le dejó servido el tanto a Daniel Bennie para poner el descuento.

Allí apareció el gran plantel que tiene la Argentina en la categoría a pesar de bajas de categoría: el ingreso de Ian Subiabre, Gianluca Prestianni y Santino Andino le dieron aire al ataque para liquidar un encuentro que se complicó solo. Con dol goles en 5 minutos, la Selección demostró por qué es candidata en este torneo.

Un tanto made in Boca-River, con una guapeada de Milton Delgado por izquierda y mejor definición de Subiabre; y un golazo de otro partido de Andino, el crack de Godoy Cruz, que no tiene techo. Sufrió, goleó y clasificó Argentina.

De esta manera, la Albiceleste es el líder de la zona con puntaje ideal e Italia quedó segunda con cuatro puntos y lo siguen Cuba (1) y Australia (0). Así, la Selección volverá a jugar este sábado desde las 20 contra el equipo italiano en Valparaíso.