El Presidente respaldó al diputado, envuelto en un escándalo por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, y acusó al kirchnerismo de "montar una operación". También definió a Kristalina Georgieva como "una rockstar", comparó a Scott Bessent con Messi, despotricó contra Domingo Cavallo y aseguró que Mauricio Macri "es parte de la solución".

El presidente Javier Milei respaldó al diputado José Luis Espert, envuelto en un escándalo a raíz de una denuncia por vínculos con el narcotráfico, ratificó su candidatura para las legislativas nacionales del 26 de octubre y advirtió que no se va a "dejar psicopatear" ni "dejar llevar por chimentos de peluquería".

En una entrevista con radio Mitre, el Presidente responsabilizó al kirchnerismo por el caso que salpica Espert, a pesar de que documentos de la Justicia de Estados Unidos señalan que el diputado recibió un giro de u$s200.000 en 2020 de parte de un fideicomiso que Fred Machado compartía con Debora Lynn Mercer-Erwin, condenada por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

"De ninguna manera pensé en correrlo (de la candidatura). Esto es un refrito de una operación en 2019. No voy a permitir que un conjunto de forajidos me marque la agenda. Construyen operaciones y generan situaciones para dinamitar y generar problemas. Nosotros somos terminantes con la corrupción. Tenemos el record de haber echado funcionarios. Lo que no vamos a permitir es que nos quieran imponer a quien echar por una operación. Yo no me voy a dejar llevar por chimentos de peluquería", aseguró Milei.

"Esto es una metodología del kirchnerismo. Los que tienen que dar explicaciones de corrupción son ellos. No están en condiciones de acusar a nadie. Su jefa está presa con una tobillera. Si yo creyera que alguno de mis funcionarios está sucio ya lo hubiera echado. Y he dado claras muestras de que no tengo problema de echar a quien sea. Pero yo no me voy a dejar psicopatear ni voy a aceptar de darles el crédito de ensuciar a gente honesta porque ellos montan una operación. Tengo claro que esto es una operación", agregó el mandatario.