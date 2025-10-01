El Móvil de Castración atenderá en Justicia, Gauchito Gil, Siglo XXI y San Benito

La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en diferentes barrios de la ciudad.

La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá del lunes 6 de octubre al jueves 9 en el horario de 8.30 a 13 hs. Se instalará en el barrio Justicia, Gauchito Gil, Siglo XXI y San Benito. El viernes no habrá atención por ser feriado nacional.

Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.

El cronograma será el siguiente:

Lunes 6

Barrio Justicia, Manzana B Casa 16

Comedor Infantil y Comunitario Rey De Reyes

Turnos: 3876105203

Martes 7

Barrio San Benito, – Avenida Discépolo y Mors

Cic De San Benito

Turnos: 3875331301

Miércoles 8

Sum De Siglo Xxi, Manzana 360 B Lote 19

Turnos: 3875923617

Jueves 9

Cic De Barrio Gauchito Gil, Avenida Discépolo Entre Fortín Las Juntas y Calle 118

Turnos: 3874092361

Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:

+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario).

+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva.

+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos.

+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene.

+ Llevar una manta para el postquirúrgico.

+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas.

+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas.

+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador.