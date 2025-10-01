El Móvil de Castración atenderá en Justicia, Gauchito Gil, Siglo XXI y San Benito
La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en diferentes barrios de la ciudad.
La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá del lunes 6 de octubre al jueves 9 en el horario de 8.30 a 13 hs. Se instalará en el barrio Justicia, Gauchito Gil, Siglo XXI y San Benito. El viernes no habrá atención por ser feriado nacional.
Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.
El cronograma será el siguiente:
Lunes 6
Barrio Justicia, Manzana B Casa 16
Comedor Infantil y Comunitario Rey De Reyes
Turnos: 3876105203
Martes 7
Barrio San Benito, – Avenida Discépolo y Mors
Cic De San Benito
Turnos: 3875331301
Miércoles 8
Sum De Siglo Xxi, Manzana 360 B Lote 19
Turnos: 3875923617
Jueves 9
Cic De Barrio Gauchito Gil, Avenida Discépolo Entre Fortín Las Juntas y Calle 118
Turnos: 3874092361
Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:
+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario).
+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva.
+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos.
+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene.
+ Llevar una manta para el postquirúrgico.
+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas.
+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas.
+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador.