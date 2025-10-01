Juan Martín Del Potro fue nominado para entrar al Salón de la Fama del Tenis en 2026

El tandilense recibió ese reconocimiento tras una carrera en la que consiguió 22 títulos -uno de Grand Slam-, dos medallas olímpicas y una Copa Davis.

Juan Martín del Potro fue nominado como candidato a la Clase 2026 del Salón de la Fama del Tenis Internacional, en la categoría Jugador. La nominación se da junto a dos nombres que pesan fuerte en ese deporte: Roger Federer y Svetlana Kuznetsova.

De esta manera, el argentino buscará su ingreso al museo del tenis en Rhode Island, Estados Unidos, un sitio que homenajea a las grandes personalidades y jugadores del mundo de la raqueta.

Para ser elegido, un candidato debe recibir un voto afirmativo en el 75% o más de los sufragios enviados por el Grupo de votación (integrado por 140 periodistas de tenis, historiadores y miembros del Salón de la Fama) o un total combinado del 75% del resultado de ese mismo Grupo de votación y los puntos del voto de los fanáticos (vía web, hasta el 10 de octubre).

De modo que la votación no es una puja eliminatorias entre los candidatos, sino una compulsa independiente en la que cada uno de ellos busca su aprobación de ingreso. Los resultados se anunciarán en noviembre próximo.

“Qué honor y qué privilegio ser nominado para tal reconocimiento. Muchas gracias Salón de la Fama del Tenis”, escribió el argentino en sus redes sociales.

En caso de lograr su ingreso, Del Potro se unirá a un selecto grupo que ya integran Guillermo Vilas, desde 1991, y Gabriela Sabatini, desde 2006.