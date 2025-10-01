Argentina busca sellar su pase a octavos ante Australia en el Mundial Sub 20

La Albiceleste va por su segunda victoria consecutiva para afirmarse como candidata al título de la categoría.

Argentina jugará ante Australia este miércoles por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El equipo dirigido por Diego Placente clasificará a octavos con un triunfo ante el conjunto oceánico y un empate o una derrota de Cuba ante Italia.

El partido se jugará desde las 20:00 en el estadio Elías Figueroa de la ciudad de Valparaíso, con arbitraje del español José María Sánchez.

La Albiceleste llega a este partido tras ganarle a los cubanos por 3-1 en el debut y Australia lo hace después de caer 1-0 con los italianos.

Argentina vs. Australia, por el Mundial Sub 20: hora, TV y estadio

Hora: 20.00

TV: Telefé y DSports.

Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso