El padrón ya está online y permite confirmar mesa y escuela asignadas

Consultá en el padrón tu lugar de votación en elecciones, qué provincias eligen senadores y diputados y cuáles son las fechas clave del cronograma electoral.

El 26 de octubre de 2025 los argentinos acudirán a las urnas para renovar parte de la Cámara de Diputados y del Senado. Para participar, cada elector debe verificar previamente su lugar de votación en el padrón definitivo habilitado por la Cámara Nacional Electoral.

Cada ciudadano habilitado para sufragar figura en el padrón con los datos de su mesa, número de orden y establecimiento asignado. La consulta se realiza ingresando el número de DNI, género, distrito y un código de validación en el sitio oficial de la CNE. De esta manera, los votantes pueden contar con toda la información necesaria para organizar su jornada electoral sin inconvenientes.

En los comicios legislativos de 2025 se renovarán 24 bancas en el Senado de la Nación y 127 escaños en la Cámara de Diputados. La distribución por provincia marca qué cargos estarán en juego en cada distrito.

Por segunda vez consecutiva en elecciones nacionales, el sufragio se realizará mediante la Boleta Única Papel (BUP). Este formato reúne a todos los partidos y candidatos en una sola hoja, donde los cargos aparecen en filas y las agrupaciones políticas en columnas.

Cada elector deberá marcar con una tilde en la casilla correspondiente al candidato de su preferencia. El objetivo es simplificar la votación y asegurar que toda la oferta electoral esté disponible en cada centro de votación. La CNE difundió un video instructivo para explicar el procedimiento.

Fechas clave del calendario electoral 2025

El cronograma oficial establece los plazos que acompañan el proceso hasta la votación general:

1° de octubre: difusión de los lugares y mesas de votación.

24 de octubre: cierre de campaña e inicio de la veda electoral a las 8:00.

26 de octubre: elecciones generales en todo el país.

28 de octubre: inicio del escrutinio definitivo y cierre del período de reclamos sobre el funcionamiento de mesas.

25 de diciembre: último día para justificar la no emisión del voto.

1° de febrero de 2026: fecha límite para presentar los informes finales de campaña.

Con estos pasos, la Cámara Nacional Electoral busca garantizar que el proceso de los comicios legislativos se desarrolle con claridad, transparencia y previsibilidad.