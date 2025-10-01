Karina Milei volvió a faltar a la comisión $LIBRA

Durante la reunión, los diputados apuntaron contra el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, por "ocultarle información" a la querella. "Lo que el fiscal le esconde a la querella desde mayo, nosotros hoy lo metimos en el expediente judicial", explicó la oposición. Además, los diputados apuraron a la Justicia para que haga uso de la fuerza pública para que los testigos asistan.

Con un nuevo faltazo de la hermana del Presidente Karina Milei, la comisión $LIBRA volvió a reunirse este martes. Durante el encuentro, los diputados le enviaron un mensaje a la justicia para que obligue a los testigos a asistir a ese cuerpo y, así, forzar a la secretaria General de la Presidencia, para que asista. Además, la oposición apuntó contra el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, por ocultarle información a la querella.

Entre otras cosas, el fiscal no habría dado a conocer movimientos de dinero, en fechas clave, del empresario Marcos Novelli, organizador del Tech Forum, y uno de los protagonistas del caso, que tiene en el centro de la escena al Presidente Javier Milei, por difundir la criptomoneda que derivó en una estafa.

La comisión $LIBRA, que conduce Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), se reunió este martes para recibir a los testigos citados para la fecha. Entre ellos, figuraba la hermana del Presidente, Karina Milei quien fue convocaba por segunda vez. Tal cual se esperaba, la secretaria General de Presidencia volvió a pegar el faltazo.

Apenas se puso en marcha la reunión, la diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva, aludió al oficio que le habían elevado a la exchange Binance, en torno a movimientos de billeteras virtuales. Según dio a conocer la legisladora, el oficio de la firma es el mismo que le presentó, en mayo, a la querella de la causa que investiga el caso. En aquel entonces, según relató la diputada a este medio, en vez de dar a conocer la respuesta a la querella, lo remitió “a un área especializada del Ministerio de Seguridad” porque era difícil de procesar.

Dicho esto, Selva remarcó que Binance respondió con la misma celeridad que al fiscal y les informaron que una de las billeteras era de Mauricio Novelli, el empresario vinculado al proyecto $LIBRA y cercano a los hermanos Milei. "Nos adjuntaron 200 fojas de todos los movimientos de esa billetera hasta marzo de 2025, cuando la eliminó", agregó Selva.

En diálogo con este medio, Selva explicó: "En una hora de mirar esas fojas a simple vista, hay transferencias muy grandes de plata que recibe Novelli en esa billetera, que coinciden o están muy cerca de fechas de reuniones de Novelli en Quinta de Olivos o del Tech Forum con Milei y (Manuel) Terrones Godoy".

Según concluyó Selva: "Lo que Taiano le esconde a la querella desde mayo, nosotros hoy lo metimos en el expediente judicial".