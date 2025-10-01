El Gobierno aclaró que no se podrá comprar dólar oficial a través de billeteras virtuales

Tras la confusión generada luego de que distintas apps suspendieran sorpresivamente la venta de la divisa más barata, desde el Banco Central señalaron que esa transacción solo se puede realizar por bancos y agencias de cambio autorizadas.

El Gobierno confirmó este martes que la compra de dólar oficial se podrá realizar únicamente a través de bancos y agencias de cambio autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), al tiempo que señaló que no existieron nuevas medidas sino una aclaración de "interpretación errónea".

A través de un comunicado, el BCRA explicó que "no hay ningún cambio normativo para la compra de dólares por parte de las personas humanas, quienes podrán seguir accediendo al Mercado Libre de Cambios (MLC) a través de los bancos y entidades autorizadas".

"La compra-venta de dólares está regulada por el BCRA y sólo puede realizarse a través de entidades autorizadas. Esto significa que únicamente los bancos y las casas de cambio pueden canalizar operaciones de moneda extranjera. No está permitido tercerizar las operaciones", agregaron.

El mensaje oficial apareció luego de que miles de clientes denunciaran que, este martes por la tarde, se encontraron con la imposibilidad de adquirir la divisa, que se ofrecía a un precio significativamente más bajo que el resto de los dólares financieros, a través de importantes billeteras virtuales.