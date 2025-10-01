Hoy se realizará una feria de Salud en el complejo Nicolás Vitale
Este miércoles 1 y mañana jueves 2 de octubre se llevará a cabo una feria de salud de 9 a 12, en el Complejo Nicolás Vitale, ubicado en calle Diario la Razón 4400 del barrio El Tribuno.
La iniciativa tiene como objetivo brindar herramientas de promoción y prevención para el cuidado integral de la salud familiar.
Durante la feria, los vecinos podrán acceder a múltiples servicios y actividades gratuitas, entre ellas:
Controles médicos
Presión arterial y signos vitales.
Realización de PAP.
Vacunación.
Consejería y Educación
Nutrición.
Diabetes.
Salud Mental y Adicciones.
Salud Sexual y Reproductiva.
Materno Infancia.
Cómo Obtener el CUD (Certificado único de discapacidad).
Prevención
Hipertensión y Diabetes.
Accidentes.
Hábitos Saludables
Alimentación Sana.
Actividad Física.
Acción solidaria
Donación de Sangre.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación