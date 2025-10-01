Hoy se realizará una feria de Salud en el complejo Nicolás Vitale

La actividad se desarrollará en el barrio El Tribuno con actividades de promoción y prevención de salud integral para la familia.
Este miércoles 1 y mañana jueves 2 de octubre se llevará a cabo una feria de salud de 9 a 12, en el Complejo Nicolás Vitale, ubicado en calle Diario la Razón 4400 del barrio El Tribuno.

La iniciativa tiene como objetivo brindar herramientas de promoción y prevención para el cuidado integral de la salud familiar.

Durante la feria, los vecinos podrán acceder a múltiples servicios y actividades gratuitas, entre ellas:

Controles médicos

Presión arterial y signos vitales.
Realización de PAP.
Vacunación.

Consejería y Educación

Nutrición.
Diabetes.
Salud Mental y Adicciones.
Salud Sexual y Reproductiva.
Materno Infancia.
Cómo Obtener el CUD (Certificado único de discapacidad).

Prevención

Hipertensión y Diabetes.
Accidentes.

Hábitos Saludables

Alimentación Sana.
Actividad Física.

Acción solidaria

Donación de Sangre.
 
 
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

