Trump anunció que Israel aceptó el plan de cese al fuego en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceptó un plan de 20 puntos propuesto por la administración Trump y encaminado a poner fin al conflicto en Gaza.

"Quiero dar las gracias al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y por confiar en que, si trabajamos juntos, podemos poner fin a la muerte y destrucción que hemos visto durante tantos años, décadas, incluso siglos, e iniciar un nuevo capítulo de seguridad, paz y prosperidad para toda la región", dijo Trump en una conferencia de prensa junto con Netanyahu en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense también exhortó a Hamas a aceptar los términos de la propuesta de paz y prometió que si Hamas no acepta el plan, Estados Unidos dará "todo su apoyo" a Israel.

Trump indicó que, si Hamas acepta, el plan requiere la liberación de todos los rehenes restantes en un plazo de 72 horas.

"Todos los demás lo han aceptado. Siento que vamos a tener una respuesta positiva", dijo Trump.

Netanyahu expresó su apoyo al plan y dijo que cumple los principales objetivos militares de Israel.

"Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, el cual logra nuestros objetivos bélicos. Traerá de regreso a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares de Hamas y su dominio político, y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel", dijo Netanyahu.

Asimismo, Netanyahu afirmó que la Autoridad Palestina no puede tener un papel en la futura gobernación de Gaza "sin sufrir una transformación radical y auténtica".

Qatar y Egipto transmitieron a Hamas el plan de la Casa Blanca, mostraron hoy informes de los medios.