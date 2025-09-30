Continúa en octubre el trámite de Actualización Documental para taxis y remises

Para octubre, deberán cumplir con el trámite los taxistas con licencias terminadas en 3 y 4. También 10 agencias de remises de la ciudad capital y 3 municipios del área metropolitana.

El Directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta, recuerda a los trabajadores del sistema impropio de transporte (taxis y remises de la Región Metropolitana) que, continua el trámite para cumplir con la Actualización Documental 2025.

En tal sentido, el sistema se encuentra habilitado para que los responsables de taxis y remises puedan iniciar la carga digital. Para finalizar dicho trámite se otorga turnos para la verificación de toda la documentación y completar el trámite en avenida Tavella.

Cabe destacar que los licenciatarios que les tocaba realizar el trámite en el mes de septiembre y aún lo adeudan, deberán regularizar cuanto antes su situación para evitar sanciones.

Cronograma octubre

Para el mes de octubre, deberán realizar el trámite los taxistas con licencias terminadas en 3 y 4.

También deben cumplir con dicho trámite 10 agencias de la ciudad capital: REMISES SAN GABRIEL; REMISES VIRGEN DE URKUPIÑA; REMISES ESTRELLA DEL ESTE; REMISES SANTA LUCIA; REMISES SOL S.R.L.; COOPERATIVA SAN MARTIÍN LIMITADA; REMISES CENTRO CIVICO; REMISES GENERAL GUEMES; PROFESIONAL REMIS FE S.R.L.; REMISES TRES CERRITOS.

En cuanto a los municipios, deberán realizar el trámite 3 agencias de los municipios, del área metropolitana: ROSARIO DE LERMA , El CARRIL y LA MERCED.