Según el INDEC, el 45,4% de los chicos menores de 14 años son pobres en la Argentina

El último informe del organismo mostró que casi la mitad de los niños y niñas son consideradas pobres en la Argentina. Son cifras correspondientes al primer semestre de 2025.

El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio cuenta del alarmante número de pobreza infantil. El trabajo destaca que “el 45,4% de las personas de 0 a 14 años forman parte de hogares bajo la línea de pobreza”.

Respecto de la medición del semestre anterior, la pobreza infantil registró una baja de 6,5 puntos porcentuales. En aquel momento, los niños menores de 14 años por debajo de la línea de la pobreza eran el 51,9%.

La recopilación de datos señaló que la franja etaria con números más críticos es la que va entre los 12 y 17 años. Allí, la pobreza alcanza al 40,4% de ellos; le sigue el grupo de 6 a 11 años, con un 38,6%, y nenes hasta 5 años, con el 21,1%.

En tanto, el 27,7% de las personas de 30 a 64 años forman parte de los hogares bajo la línea de pobreza; mientras que la población de 65 años y más ronda el 10,8%.