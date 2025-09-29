Sofía Masino es la Representante Nacional de los Estudiantes 2025

La 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes vivió una de sus noches más emocionantes con la coronación de la nueva Representante Nacional de los Estudiantes 2025.

Sofía Masino es la nueva Representante Nacional de los Estudiantes por el año 2025. La joven representante de Ciudad Autónoma de Buenos Aires deslumbró a los jujeños con su belleza y se llevó la corona en una noche llena de emociones.

Representante Nacional 2025: Sofía Alanís Masino (CABA)

Primera Princesa: Martina García (Tucuman)

Segunda Princesa: Victoria Zamar (Jujuy)

Primera Dama de Honor: Martina Rodríguez Sesma (Tierra del Fuego)

Segunda Dama de Honor: Fiona Delgado (Chubut)

El jurado tuvo la difícil tarea de elegir entre 24 candidatas que llegaron desde todos los rincones de la Argentina, cada una representando la frescura, el carisma y el compromiso de los estudiantes de su provincia. La flamante representante, junto a sus princesas y acompañantes electas, recibió la ovación de miles de jujeños y visitantes que aplaudieron de pie el cierre de una velada inolvidable.