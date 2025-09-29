Alfredo Casero culpó a las víctimas del triple femicidio

Mientras la Justicia avanza en la investigación y miles de personas de movilizan en repudio, las declaraciones del actor Alfredo Casero encendieron una fuerte polémica: en una entrevista televisiva responsabilizó a las jóvenes por lo sucedido, justificando los crímenes bajo la idea de que “si te metés con narcos, pasan estas cosas”.

Mientras la Justicia avanza en la investigación y miles de personas de movilizan en repudio, las declaraciones del actor Alfredo Casero encendieron una fuerte polémica: en una entrevista televisiva responsabilizó a las jóvenes por lo sucedido, justificando los crímenes bajo la idea de que “si te metés con narcos, pasan estas cosas”.

Lejos de aportar a la comprensión de la violencia de género y sus múltiples formas, Casero insistió en culpar a las jóvenes y a sus familias. "Si vos no le enseñás y largás al mundo a una piba que a los 15 años se va a prostituir porque quiere tener un Iphone y uñas largas de 10 centímetros, es porque se comió toda la mierda que andaba dando vuelta y nadie le puso un colador, pobrecita", expresó. Además, subrayó que el Estado "no tenía ninguna responsabilidad" en el triple femicidio.

Sus declaraciones ocurrieron en el programa Raro, que se emite por Laca Stream, donde incluso se celebraron sus palabras entre los conductores. La actitud revictimizante del actor, que redujo la tragedia a una supuesta elección individual de las jóvenes, multiplicó las críticas desde colectivos feministas, especialistas y referentes sociales.

En la misma línea, el actor comparó la situación con una metáfora despectiva. “Y bueno, pero si las pibas se meten adentro del narco… es lo mismo que le eches la culpa a un león si camina al lado de una gallina. La gallina entra sola, se la van a comer”, afirmó, trasladando la responsabilidad de los crímenes a las víctimas y justificando la violencia ejercida contra ellas.

De acuerdo con la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), el femicidio constituye la expresión más extrema de la violencia de género. No se trata únicamente de crímenes ocurridos en vínculos de pareja: también pueden darse en escenarios atravesados por la delincuencia organizada, las redes de trata o el narcotráfico, como en este caso.

En ese sentido, el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven difundió datos alarmantes: entre enero y agosto de 2025 se registraron 164 femicidios en Argentina, es decir, uno cada 36 horas. Además, se contabilizaron 264 intentos de femicidio, y 133 niñas y niños quedaron sin madre por estos crímenes.