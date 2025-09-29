Desde hoy se realizarán operativos de identificación en distintos barrios

En Capital se visitarán los barrios Ceferino, Villa Belgrano, Vertedero San Javier, La Cerámica, Santa Lucía, 20 de Junio, Villa Costanera y Villa Mitre. En Tartagal, las acciones se desarrollarán en las comunidades Lapacho 1, Sachapera, Pueblo Nuevo y en los barrios Santa Rita y Norte Grande.

En el marco del trabajo que lleva adelante el Registro Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, su titular, Fernanda Ubiergo, informó sobre los operativos que el organismo realizará durante la semana, desde mañana y hasta viernes 3 de octubre.

Hoy en Capital los operativos iniciarán en la plaza del barrio Ceferino, ubicada en calle Córdoba 1600. En simultáneo, también se desarrollará un operativo en el Centro Vecinal de Villa Belgrano, ubicado en Vicente López 1560.

El martes 30, las actividades continuarán en la Plaza Gurruchaga, situada en calle San Juan 1500. El miércoles 1 de octubre, el móvil del Registro Civil estará presente en el Asentamiento San Javier, en la zona sudeste de la ciudad, mientras que otros agentes llevarán adelante un operativo en el barrio La Cerámica, en la intersección de Francisco Arias y Las Bumbunas.

El jueves 2, las acciones se trasladarán al barrio 20 de Junio, puntualmente al Comedor La Gran Familia, ubicado en Santiago Liniers, Manzana 45, Lote 14. Finalmente, el viernes 3 se realizarán dos operativos simultáneos: el primero en el playón deportivo de Villa Costanera, en Los Andes 1500, y el segundo en calle Carmen Niño 1300, en Villa Mitre.

Tartagal

En el municipio de Tartagal, los operativos de identificación se realizarán de la siguiente manera:

Mañana: Escuela de la comunidad Lapacho 1.

Martes 30: Comunidad Sachapera.

Miércoles 1 de octubre: Comunidad Pueblo Nuevo.

Jueves 2: Centro Vecinal del barrio Santa Rita.

Viernes 3: Centro Vecinal del barrio Norte Grande.

En Tartagal se entregarán 120 turnos por orden de llegada, mientras que en Capital se otorgarán 70 turnos. La atención será de 9 a 13.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación