El SMN anticipa temperaturas superiores al promedio histórico entre octubre y diciembre, con Córdoba como epicentro del calor.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN) informó que desde octubre y hasta diciembre las temperaturas estarán por encima del promedio histórico en la mayor parte de Argentina. El fenómeno tendrá a la provincia de Córdoba como foco principal del calor, extendiéndose a las regiones centrales, el litoral y el norte de la Patagonia.

La única excepción será el noroeste argentino, donde se espera temperaturas que normales para la época. En particular, las provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán, junto al centro-este de Salta y Jujuy, registrarían temperaturas dentro de los rangos habituales para la primavera y comienzo del verano.

Respecto de las precipitaciones, el SMN prevé valores normales para el trimestre en la mayoría de las regiones del país. Sin embargo, en el NOA podrían registrarse acumulados superiores a lo habitual, lo que implicaría una mayor frecuencia de tormentas y chaparrones hacia finales de la primavera.

Regiones con temperaturas más altas de lo previsto

El pronóstico trimestral detalla que:

Centro y litoral: tendrán valores significativamente superiores al promedio.

Patagonia norte: registrará un comportamiento similar, con días de calor inusual para la época.

Noroeste argentino: mantendrá temperaturas en niveles históricos, sin anomalías destacadas.

En cuanto a las lluvias, se descarta un déficit importante en el centro y norte del país, aunque no se descartan eventos puntuales de gran intensidad en el noreste y en la región pampeana.