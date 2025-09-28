La Selección argentina Sub 20 debuta en el Mundial de Chile frente a Cuba

El equipo dirigido por Diego Placente hará su estreno en la cita mundialista por la primera fecha del Grupo D.

La Selección argentina debutará hoy, desde las 20, en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, ante Cuba, por la primera fecha del Grupo D.

El encuentro se jugará en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, con capacidad para 21.100 espectadores, y será transmitido por Telefe y DSports. El árbitro designado es Nazmi Nasaruddin.

La Albiceleste buscará recuperar el protagonismo en un torneo que conoce muy bien, ya que es la máxima ganadora con seis títulos en su historia (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007).

Todos los partidos de Argentina



Domingo 28 de septiembre

20:00 | Cuba vs. Argentina



Miércoles 1 de octubre

20:00 | Argentina vs. Australia

Sábado 4 de octubre

20:00 | Argentina vs. Italia

La Albiceleste es la selección más ganadora de la historia del certamen, con 6 títulos en su haber: Japón 1979, Catar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Países Bajos 2005 y Canadá 2007.