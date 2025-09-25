River, fuera de la Copa Libertadores, perdió por 3-1 con Palmeiras en San Pablo

El Millonario había arrancado bien con un gol de Salas, pero bajó la guardia en el segundo tiempo y quedó eliminado tras los tantos de Vitor Roque y un doblete de López (global 2-5). Fue expulsado Marcos Acuña.

River perdió por 3-1 con Palmeiras, en el estadio Allianz Parque de San Pablo, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 y quedó eliminado del torneo. El Millonario había arrancado con todo, con un gol de Maxi Salas, pero el equipo brasileño impuso su categoría en el segundo tiempo y, con goles de Vitor Roque y un doblete de José López, dejó afuera al conjunto de Marcelo Gallardo. Ahora, espera rival que saldrá del ganador entre Liga de Quito y San Pablo.

De esta manera, el equipo de Marcelo Gallardo le quedan dos torneos en un año en el que todavía no ganó nada: Torneo Clausura y Copa Argentina. Además, deberá clasificar a la Copa Libertadores 2026, objetivo que todavía no alcanzó.

Palmeiras deja en el camino a River y espera rival. El semifinalista saldrá del cruce entre São Paulo y Liga de Quito con un resultado en la ida de 2-0 para los ecuatorianos. Por otro lado, Racing también espera su adversario: Estudiantes o Flamengo.