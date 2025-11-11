Escuelas técnicas salteñas participaron en el Desafío Nacional Eco Race 2025

El Desafío Eco Race 2025 es una competencia nacional que promueve la innovación tecnológica, la sustentabilidad y el trabajo en equipo a través del diseño y construcción de vehículos eléctricos de emisión cero.

Formaron parte de la competencia 133 equipos de todo el país y las escuelas salteñas tuvieron una destacada representación. La Escuela de Educación Técnica N° 3.138 obtuvo el puesto N° 30, siendo la mejor posicionada de la provincia; le siguieron la E.E.T N° 3.100 “La India”, en el puesto N° 41; la E.E.T N° 3.117 “Prof. Pedro A. Reyes” de barrio San Remo, en el puesto N° 96; y la E.E.T. N° 3.131 de General Güemes, en el puesto N° 98.

El subsecretario de Educación y Trabajo, Diego López Morillo, destacó el compromiso de los estudiantes y docentes que representaron a la provincia “Cada una de estas escuelas demuestra el potencial de la educación técnica salteña, que forma jóvenes capaces de innovar y asumir los desafíos del futuro con creatividad, conocimiento y responsabilidad ambiental.”

Por su parte, el director General de Educación Técnica y Formación Profesional, Víctor Guerra, resaltó el valor educativo del proyecto “El Desafío Eco Race no sólo pone a prueba las habilidades técnicas, sino que fomenta el aprendizaje colaborativo y la conciencia ecológica. Nos enorgullece ver a nuestras escuelas entre los mejores equipos del país.”

Desde la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional se continúa promoviendo la participación en propuestas que fortalezcan las competencias tecnológicas, el desarrollo sostenible y la vinculación entre la escuela y la comunidad.





Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación