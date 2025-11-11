Escuelas técnicas salteñas participaron en el Desafío Nacional Eco Race 2025

Compitieron 133 equipos de todo el país en un evento que demuestra el potencial de los jóvenes en innovación tecnológica.

El Desafío Eco Race 2025 es una competencia nacional que promueve la innovación tecnológica, la sustentabilidad y el trabajo en equipo a través del diseño y construcción de vehículos eléctricos de emisión cero.

Formaron parte de la competencia 133 equipos de todo el país y las escuelas salteñas tuvieron una destacada representación.  La Escuela de Educación Técnica N° 3.138 obtuvo el puesto N° 30, siendo la mejor posicionada de la provincia; le siguieron la E.E.T N° 3.100 “La India”, en el puesto N° 41; la E.E.T N° 3.117 “Prof. Pedro A. Reyes” de barrio San Remo, en el puesto N° 96; y la E.E.T.  N° 3.131 de General Güemes, en el puesto N° 98.

El subsecretario de Educación y Trabajo, Diego López Morillo, destacó el compromiso de los estudiantes y docentes que representaron a la provincia “Cada una de estas escuelas demuestra el potencial de la educación técnica salteña, que forma jóvenes capaces de innovar y asumir los desafíos del futuro con creatividad, conocimiento y responsabilidad ambiental.”

Por su parte, el director General de Educación Técnica y Formación Profesional, Víctor Guerra, resaltó el valor educativo del proyecto “El Desafío Eco Race no sólo pone a prueba las habilidades técnicas, sino que fomenta el aprendizaje colaborativo y la conciencia ecológica. Nos enorgullece ver a nuestras escuelas entre los mejores equipos del país.”

Desde la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional se continúa promoviendo la participación en propuestas que fortalezcan las competencias tecnológicas, el desarrollo sostenible y la vinculación entre la escuela y la comunidad.
 
 
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

