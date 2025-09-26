Avanza la recuperación de la calzada en la Avda. Bicentenario de la Batalla de Salta

Se colocó nuevo concreto asfáltico en la intersección con O’Higgins. A inicios de la semana se realizaron similares acciones hacia la calle 12 de Octubre. Las obras permitirán una mejor circulación en la zona. Las tareas se realizaron con recursos propios y personal municipal.

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad avanza con las obras de repavimentación con el fin de mejorar la fluidez vehicular, en especial en los principales corredores viales de la ciudad.

Esta semana, se trabajó en la renovación de la calzada en la avenida Bicentenario de la Batalla de Salta entre las calles O’Higgins y 12 de Octubre, una de las arterias más utilizadas por los vecinos.

Es importante destacar que, al tratarse de asfalto, el mismo es de rápido secado por lo que el tránsito es habilitado a las pocas horas de finalizada la obra.

Los trabajos se realizaron con recursos propios y personal municipal de la Planta Asfáltica.