ANMAT prohibió la venta y uso de productos cosméticos y filtros de agua sin registro

La medida, publicada en el Boletín Oficial, alcanza a productos cosméticos con ácido azelaico de reconocidas marcas y a purificadores de agua de la firma Pury Water, tras constatarse que no contaban con inscripción sanitaria ni aval técnico.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición inmediata de la comercialización, uso y publicidad de una serie de productos cosméticos que contienen ácido azelaico, tras comprobar que se ofrecían en plataformas digitales sin cumplir con los requisitos legales ni controles técnicos exigidos.

La medida, formalizada mediante la disposición 6991/2025, se adoptó al considerar que estos productos representaban un “riesgo potencial para la salud” de los consumidores.

La disposición, firmada por la administradora nacional Nélida Agustina Bisio, fue publicada este martes en el Boletín Oficial y alcanza a artículos de marcas de circulación local e internacional como The Ordinary, Viva Dermo Skin Care, Blenie Cosmética Natural, Kiso Care, Nine Less, Anua, Zealsea, Paula’s Choice, Cos de Baha y Bechoicen.

Se trata de diferentes cremas, sueros y emulsiones que se comercializaban sin autorización en plataformas web, pese a no contar con la inscripción sanitaria correspondiente en la ANMAT.

La investigación del organismo comenzó al detectar la venta de estos productos en sitios como Mercado Libre y “regybeauty.com”, que ofrecían envíos a todo el país. El área de Cosméticos de la ANMAT constató que ninguno figuraba en la base oficial de inscriptos y advirtió que se trataba de “productos ilegítimos, no registrados, de los que se desconoce el establecimiento elaborador, sin garantías de eficacia, seguridad ni formulación con ingredientes permitidos”.

El procedimiento se inició desde el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, que verificó la inexistencia de inscripciones de los lotes y presentó una fiscalización electrónica que confirmó su oferta en plataformas digitales.

La normativa vigente –Ley 16.463 y Resolución 155/98– establece que todo cosmético, perfume o producto de higiene personal debe estar registrado y elaborado o importado por establecimientos habilitados bajo la supervisión de un profesional universitario matriculado.

La ANMAT subrayó que la falta de registro impide garantizar la seguridad y eficacia de los productos, por lo que se ordenó su prohibición preventiva hasta que las empresas regularicen la situación.

En paralelo, el organismo también prohibió la elaboración, importación, comercialización y distribución en todo el país de purificadores y filtros de agua de la marca Pury Water, a partir de una denuncia recibida por el Servicio de Domisanitarios.

Según el expediente, la empresa ofrecía dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria, cartuchos de carbón activado, filtros de sedimentos, carcasas plásticas y equipos de ósmosis inversa a través de su sitio web y plataformas de comercio electrónico, sin contar con el registro obligatorio.

Listado completo de los productos prohibidos

La ANMAT prohibió la venta y el uso de los siguientes productos:

Crema Azelaic Acid Suspension 10% – The Ordinary

Emulsión Skin Control Rosacea Ácido Azelaico – Viva Dermo Skin Care

Crema Control Anti Acné con Ácido Azelaico – Blenie Cosmética Natural

Serum Facial Azelaic Topical Acid – Kiso Care

Crema A-Control Azelaic Acid – Nine Less

Serum Azelaic Acid 10+ Hyaluron Redness Soothing – Anua

Crema Facial Supra Azelaic Acid – Zealsea

Crema Booster 10% Azelaic Acid – Paula’s Choice

Suero Azelaic Acid 10 AZ – Cos de Baha

Crema para el Acné 14% Azelaic Acid – Bechoicen