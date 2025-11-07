Javier Milei se encontró con Rafael Nadal, David Nalbandián y Carlos Moyá

El jefe de Estado mostró su habitual efusividad en el encuentro, en una sala del evento realizado en Miami. Junto a él, se encontraba su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el canciller, Pablo Quirno. En la habitación contigua del evento también estaba presente el alcalde de Miami Francis Xavier Suarez.

“Que tal, Rafa, ¿Cómo estás?” manifestó Milei. Con simpatía mutua entre los deportistas, el presidente argentino dijo no podría jugar un doble con ellos, “sólo los admiraría”, comentó. “Cada uno en lo que sabe”, acotó Nalbandián, el argentino que se mantuvo durante varias temporadas entre los primeros tres mejores del planeta en la primera década del siglo XXI.

En las imágenes compartidas por presidencia, Milei retomó la línea de lo que había expresado minutos antes frente al auditorio que lo escuchó en la ciudad de Miami, refiriéndose a reciente aval que recibió su proyecto político en las elecciones legislativas en Argentina. “Fue un momento bisagra y una ratificación de rumbo, nos va a permitir avanzar mucho más rápido en reformas y el Congreso no va a estar bloqueando”, reflexionó con la atenta escucha de los deportistas y los colaboradores que participaron de la escena.

Minutos antes, el presidente Milei subió al escenario del America Business Forum en Miami y lanzó una serie de mensajes que combinaron elogios a Donald Trump, críticas al flamante alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y una invitación directa a invertir en la Argentina. En su intervención, Milei defendió con vehemencia el capitalismo, advirtió sobre el avance de ideas de izquierda y celebró el resultado de las recientes elecciones nacionales, que consideró un punto de inflexión para el país.