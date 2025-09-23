Milei se reunirá con Trump para cerrar la ayuda financiera que permitirá pagar los vencimientos de la deuda

El encuentro de ambos presidentes sucederá en New York y exhibe la fortaleza de la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos, en medio de la ofensiva geopolítica de China en América Latina.

Javier Milei y Donald Trump se encontrarán hoy en las Naciones Unidas (ONU) para cerrar un préstamo que concederá la Secretaría del Tesoro al Banco Central para pagar la deuda que vence en los próximos 15 meses y fortalecer las reservas públicas.

El respaldo económico exhibe la relación ideológica y personal entre ambos mandatarios, y ratifica la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos, que coinciden en la necesidad de bloquear la ofensiva de China en América Latina.

Trump hará su discurso en la Asamblea de Naciones Unidas y a continuación se encontrará con Milei en el histórico edificio de acero y cristal que representa los valores de las diplomacia multilateral.

Milei, por su parte, tiene previsto escuchar el discurso de su par estadounidense junto a Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Luis Caputo -ministro de Economía- y el canciller Gerardo Werthein, que acompañaran al mandatario a la reunión con el líder republicano.

En ese sentido, Trump aguardará la llegada de Milei con Marco Rubio -secretario de Estado- y Scott Bessent, secretario del Tesoro y protagonista clave del acuerdo bilateral que sería anunciado hoy en New York. De igual forma, Bessent ya adelantó que el apoyo de Estados Unidos será “grande y contundente”.

El presidente de Estados Unidos considera a Milei su aliado estratégico en la región, ante la fractura ideológica en América Latina que es capitalizada por China para ocupar espacios de poder vinculados a las comunicaciones, la tecnología, las finanzas y los recursos naturales.