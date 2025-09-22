Avanza en la ciudad un gran programa de inclusión para discapacitados

Todo Salta habló con Tania Saravia Plaza ,Directora de la Dirección Gral. de Discapacidad Municipalidad de Salta, quien comentó que se encuentra en reuniones con diferentes integrantes del Concejo Deliberante para poder trabajar en conjunto para la inclusión en diferentes ámbitos a personas con discapacidad.

Saravia Plaza comentó que viene trabajando desde hace un tiempo con diferentes sectores, entre ellos la comision de discapacidad y con diferentes concejales para presentar un proyecto en conjunto con el sector privado, turistico, comercial y otros integrantes para poder incluir en diferentes ambitos laborales y sociales a jovenes y adultos con diferentes discapacidades.