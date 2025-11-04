¿Cuándo se pagarán las jubilaciones, pensiones y AUH en noviembre 2025?

El organismo difundió el cronograma completo de pagos de haberes jubilatorios y otras asignaciones de noviembre, que tendrán un aumento de 2,1%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a noviembre para jubilados y pensionados, incluyendo tanto a quienes perciben el haber mínimo como a quienes reciben montos superiores.

También se detallaron las fechas para el cobro de las Asignaciones Familiares y Universales por Hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal, Maternidad y las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento.

El esquema informado por el organismo además contempla las fechas para las pensiones no contributivas y para la prestación por desempleo, diferenciadas según el tipo de plan. En la mayoría de los casos, el día asignado para el cobro varía según la terminación del número de documento del beneficiario.

Cabe recordar que tanto los haberes jubilatorios como las asistencias familiares experimentarán un incremento de 2,1%, en línea con el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el mínimo

Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en cero (0)

Martes 11: Documentos terminados en uno (1)

Miércoles 12: Documentos terminados en dos (2)

Jueves 13: Documentos terminados en tres (3)

Viernes 14: Documentos terminados en cuatro (4)

Lunes 17: Documentos terminados en cinco (5)

Martes 18: Documentos terminados en seis /6)

Miércoles 19: Documentos terminados en siete (7)

Jueves 20: Documentos terminados en ocho (8)

Viernes 21: Documentos terminados en nueve (9)

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

Jueves 20: Documentos terminados en cero y uno (0 y 1)

Martes 25: Documentos terminados en dos y tres (2 y 3)

Miércoles 26: Documentos terminados en cuatro y cinco (4 y 5)

Jueves 27: Documentos terminados en seis y siete (6 y 7)

Viernes 28: Documentos terminados en ocho y nueve (8 y 9)

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en cero (0)

Martes 11: Documentos terminados en uno (1)

Miércoles 12: Documentos terminados en dos (2)

Jueves 13: Documentos terminados en tres (3)

Viernes 14: Documentos terminados en cuatro (4)

Lunes 17: Documentos terminados en cinco (5)

Martes 18: Documentos terminados en seis /6)

Miércoles 19: Documentos terminados en siete (7)

Jueves 20: Documentos terminados en ocho (8)

Viernes 21: Documentos terminados en nueve (9)

Asignación por Embarazo

Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en cero (0)

Martes 11: Documentos terminados en uno (1)

Miércoles 12: Documentos terminados en dos (2)

Jueves 13: Documentos terminados en tres (3)

Viernes 14: Documentos terminados en cuatro (4)

Lunes 17: Documentos terminados en cinco (5)

Martes 18: Documentos terminados en seis /6)

Miércoles 19: Documentos terminados en siete (7)

Jueves 20: Documentos terminados en ocho (8)

Martes 25: Documentos terminados en nueve (9)

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en cero y uno (0 y 1)

Martes 11: Documentos terminados en dos y tres (2 y 3)

Miércoles 12: Documentos terminados en cuatro y cinco (4 y 5)

Jueves 13: Documentos terminados en seis y siete (6 y 7)

Viernes 14: Documentos terminados en ocho y nueve (8 y 9)

Asignaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento

12 de noviembre al 10 de diciembre: Todos los documentos primera quincena

26 de noviembre al 10 de diciembre: Todos los documentos segunda quincena

Pensiones No Contributivas

Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en cero y uno (0 y 1)

Martes 11: Documentos terminados en dos y tres (2 y 3)

Miércoles 12: Documentos terminados en cuatro y cinco (4 y 5)

Jueves 13: Documentos terminados en seis y siete (6 y 7)

Viernes 14: Documentos terminados en ocho y nueve (8 y 9)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Lunes 10 de noviembre a 10 de diciembre: Todas las terminaciones de DNI

Desempleo Plan 1

Jueves 20 de noviembre: Documentos terminados en cero y uno (0 y 1)

Martes 25 de noviembre: Documentos terminados en dos y tres (2 y 3)

Miércoles 26 de noviembre: Documentos terminados en cuatro y cinco (4 y 5)

Jueves 27 de noviembre: Documentos terminados en seis y siete (6 y 7)

Viernes 28 de noviembre: Documentos terminados en ocho y nueve (8 y 9)

Desempleo Plan 2 (Pagos correspondientes a octubre)

Jueves 30 de octubre a lunes 10 de noviembre: Todas las terminaciones de DNI