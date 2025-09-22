Murió Azucena Díaz, referente de Madres de Plaza de Mayo

La histórica militante de los derechos humanos falleció este domingo en su vivienda en Laferrere, La Matanza. Buscaba a su hijo Manuel Asencio Taján, desaparecido en 1976, y se convirtió en un símbolo de la resistencia y la dignidad en la Argentina.
Azucena Díaz, una de las figuras más emblemáticas de la organización Madres de Plaza de Mayo, falleció este domingo a los 88 años. Su incansable lucha por la Memoria, Verdad y Justicia, y la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido durante la última dictadura militar, la convirtieron en un símbolo de la resistencia y la dignidad en la Argentina.

"Azucena era una Madre muy humilde, nacida en Tucumán, que vivía desde hace muchos en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Tenía mucha fuerza y era muy firme en sus convicciones. Así la recordaremos", posteó Madres en Instagram.

Azucena nació en el Ingenio La Florida, una localidad situada en el departamento Cruz Alta, a 30 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Allí residía junto a sus hijos Dora y Manuel, quien fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura.

En aquel entonces, Manuel trabajaba en el sindicato del Ingenio azucarero Concepción. Luego de su secuestro, Azucena recorrió cuarteles y comisarías de Tucumán sin encontrar a su hijo. Eventualmente, en 1980 se trasladó con su familia a Gregorio de Laferrere, buscó a las Madres y comenzó a marchar los jueves de cada semana junto a su hija.

En 2024, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la provincia de Buenos Aires declaró "Personalidad Destacada de los Derechos Humanos" a Azucena Díaz, Madre de Plaza de Mayo.

