Independiente eliminado, Universidad de Chile a cuartos de final

Independiente fue expulsado de la Copa Sudamericana tras los incidentes con Unión de Chile y recibió una sanción ejemplar: 14 partidos sin público y multas económicas por 250 mil dólares.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) resolvió este jueves descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana, tras los graves incidentes ocurridos en el partido frente a Universidad de Chile. La decisión implica que el equipo de Avellaneda queda automáticamente eliminado de la competencia internacional.

Por su parte, la U de Chile disputará los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, pero lo hará sin su público en condición de local durante siete encuentros. Al igual que ocurrió con la institución de Avellaneda, los hinchas chilenos no podrán ver a su equipo en condición de visitante en los siguientes siete juegos.

Además, la Conmebol aplicó multas económicas a las dos instituciones que ascienden a los 250 mil dólares y un pedido explícito de que exhiban un cartel con la frase “BASTA DE RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA", entre otras medidas.