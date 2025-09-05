Messi hizo dos goles en su despedida y la Argentina brilló con un 3-0 ante Venezuela

El capitán de la Selección fue la figura en su último partido oficial en Argentina: metió dos goles y, con otro tanto de Lautaro Martínez, hizo historia frente a la Vinotinto en la anteúltima fecha de las Eliminatorias. De paso, ya es el goleador del certamen con 8 tantos.

El astro argentino Lionel Messi brilló en su último partido oficial en la Argentina, y fue la figura con un doblete en la goleada de la Selección frente a Venezuela por 3-0 en el Monumental por fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El capitán de la Albiceleste, entre lágrimas y emociones, se despidió de su gente con una goleada que demostró la vigencia del crack rosarino y la Scaloneta. De paso, ya es el goleador del certamen con 8 tantos.

Ya clasificado al Mundial 2026 y asegurado el primer puesto en las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo de Lionel Scaloni no pudo abstraerse de un partido especial para su capitán. A pesar de que para Venezuela era crucial el encuentro para intentar entrar a la Copa del Mundo, el local impuso su categoría desde el minuto 1 y con el piloto automático le bastó para ser mejor que su rival.

Con algunos toques de primera y lindas asociaciones entre Franco Mastantuono y Messi, la Albiceleste parecía que en cada avance, convertía. Y sucedió recién a los 38 del primer tiempo. La Vinotinto perdió el balón en la mitad de la cancha, y Leandro Paredes aprovechó para colocar una asistencia de lujo: Julián Álvarez la recibió, y le sirvió el gol al 10 de la Selección que la picó como los que saben. Ganaba la Selección y estaba bien.

La despedida de Messi del país continuó en el segundo tiempo, en un partido que parecía hecho para el 10 de la Albiceleste. El equipo de Fernando Batista buscó cambiar el ritmo con cambios, pero el vigente campeón del mundo demostró por qué es la mejor Selección en la actualidad: en dos jugadas rápidas selló la goleada.

En menos de cinco minutos, el equipo de Scaloni despachó a Venezuela. El segundo llegó de la mano de Lautaro Martínez, quien entró en el segundo tiempo, tras centro de Nicolás González. Y la frutilla del postre, fue el segundo del capitán tras un jugadón colectivo y posterior asistencia de Thiago Almada. Fútbol total en el Monumental, para una despedida de Argentina digna para uno de los mejores futbolistas de la historia.

Ahora, la Albiceleste visitará este martes desde las 20 a Ecuador en su despedida de las Eliminatorias Sudamericanas con la clasificación en el bolsillo, el primer puesto asegurado y la confirmación de que es la mejor Selección de fútbol del mundo.