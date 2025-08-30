Salta fue distinguida como Destino Líder en Turismo LGBTIQ+

La ciudad recibió un reconocimiento en Buenos Aires por su trabajo sostenido en la implementación del Sello “Salta Ciudad Amigable”.

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, participó en una nueva edición de Gnetwork en Buenos Aires, uno de los encuentros más importantes del país vinculados al turismo LGBTIQ+.

Durante las jornadas, la delegación local participó en rondas de negocios con operadores y referentes del sector, mientras que el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, realizó una presentación sobre el destino y compartió el catálogo de prestadores distinguidos del Sello “Salta Ciudad Amigable” junto al spot que se realizó para el Dia del Turismo LGBTQI+.

En este marco, Salta fue distinguida con el reconocimiento como Destino Líder en Turismo LGBTIQ+, un logro que refleja el trabajo articulado entre el equipo del Ente, el sector privado que se sumó al sello y las instituciones que acompañan este camino de inclusión y respeto a la diversidad.

De esta manera, Salta continúa fortaleciendo su posicionamiento como un destino turístico diverso, inclusivo y de calidad, reafirmando su compromiso con la construcción de una ciudad abierta a todos y todas.