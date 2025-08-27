7 de cada 10 argentinos que tienen EPOC lo ignoran

Afecta aproximadamente a 2 millones de personas en nuestro país, aunque muchas de ellas conviven con los síntomas.

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una afección respiratoria progresiva que limita el flujo de aire y provoca síntomas como tos persistente, dificultad para respirar, opresión en el pecho y fatiga.

Según la Organización Mundial de la Salud, es una de las principales causas de muerte en el mundo; afecta a más de 2 millones de argentinos mayores de 40 y su prevalencia aumenta con la edad, aunque se estima que 7 de cada 10 pacientes ignoran que tienen la enfermedad.

“En la EPOC, los síntomas suelen avanzar de manera tan gradual que las personas se acostumbran a vivir con menos capacidad respiratoria, limitan su actividad y lo atribuyen a la edad o al sedentarismo. Por eso, consultar a tiempo y realizar una espirometría es clave para detectarla”, explicó el Dr. Marcos Hernández, médico neumonólogo, jefe de Servicio del Laboratorio Pulmonar del Sanatorio Mater Dei.

Si bien el tabaquismo es la principal causa, no es la única, ya que, la exposición prolongada a humo de leña o carbón en ambientes cerrados, la polución ambiental, la inhalación de polvo y sustancias químicas en el trabajo (como en minería, construcción, industria textil o agropecuaria) y ciertos antecedentes genéticos también pueden desencadenar o acelerar la enfermedad.

“En Argentina, debido a las características de nuestra población, la exposición a humos de leña o carbón es mayor en ambientes rurales. Esto, junto a la inhalación de partículas en ambientes laborales, aumenta la posibilidad de desarrollar EPOC en pacientes no tabaquistas. Por eso, cualquier persona con síntomas respiratorios persistentes debería evaluar su función pulmonar mediante la realización de una espirometría”, advirtió el Dr. Manuel Ibarrola , médico neumonólogo, coordinador del Servicio de Neumonología del Sanatorio Güemes.