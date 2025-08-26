Santa Fe: Investigan el faltante de 68 ampollas de fentanilo

Las autoridades sanitarias aclararon que el fentanilo faltante no corresponde a la marca involucrada en un reciente caso de contaminación.

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, a través del Hospital J. B. Iturraspe, presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se investigue la desaparición de 68 ampollas de fentanilo.

Las dosis faltantes estaban destinadas a la unidad de terapia intensiva de este centro médico ubicado en la zona norte de la capital santafesina.

La denuncia, realizada este lunes, solicita que el MPA investigue el caso para saber quiénes fueron los responsables y recuperar la medicación. El escrito advierte sobre el peligro que representa la manipulación de este opioide fuera de un entorno médico.

Las autoridades sanitarias aclararon que el fentanilo faltante no corresponde a la marca involucrada en un reciente caso de contaminación, ya que esas dosis fueron retiradas de circulación a principios de mayo.