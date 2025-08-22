Designaron al bioquímico Gastón Morán frente al Instituto Nacional de Medicamentos de la ANMAT
El bioquímico Gastón Morán asumirá el cargo como director del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) que depende de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos (ANMAT), tras apartar de su cargo a Gabriela Carmen Mantecón Fumado en medio del escándalo por el Fentanilo contaminado.
Morán es bioquímico egresado de la Universidad de Morón, magíster en Políticas Públicas de la Universidad Austral, y cuenta con un posgrado en Farmaeconomía en la Universidad de salud.
Realizó su residencia en el ANMAT con título de Especialista en control de calidad de medicamentos. Entre 2011 y 2016, se desempeñó en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica como analista en el departamento de microbiología, jefe de comercio exterior de INAME, jefe del departamento de estudios y proyecto y como coordinador técnico de los institutos nacionales.
También, fue presidente de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos y se desempeñó como subsecretario de
Medicamentos e Información Estratégica, y Subsecretario de Atención Primaria e Integración de los Sistemas de Salud.
Desde septiembre 2022, se desempeñaba como director de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos en la ANMAT.
Morán es un funcionario de carrera, con un perfil técnico, y su llegada tiene como objetivo reconvertir el INAME, un área en la que en los últimos años no cumplió con su principal función: fiscalizar la calidad y seguridad de los medicamentos y advertir ante potenciales riesgos.