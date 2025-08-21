Emiliano Durand reglamentó la asistencia para familias con hijos que viajen al Garrahan

El intendente firmó el decreto que crea un fondo solidario permanente de $100 millones para cubrir traslados y estadías de niños y adolescentes de Salta que deban atenderse en dicho hospital pediátrico. El beneficio será para familias sin obra social y de bajos recursos que cuenten con derivación o turno asignado.

La Municipalidad de Salta puso en marcha una política pública destinada a acompañar a las familias que deben viajar a Buenos Aires para que sus hijos reciban atención médica. Este miércoles, el intendente Emiliano Durand firmó el decreto que crea el Fondo Solidario Especial, destinado a cubrir traslados y estadías de niños y adolescentes que requieran atención en el Hospital Garrahan.

El decreto establece la creación del Fondo Solidario Especial, que tendrá un monto inicial de 100 millones de pesos y carácter permanente. La asistencia alcanzará a niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Salta que no tengan cobertura de obra social, cuenten con derivación y turno en el Garrahan, y cuyos grupos familiares carezcan de recursos para afrontar pasajes y alojamiento.

La medida, según explicó Durand, busca garantizar que ninguna familia quede fuera de la posibilidad de acceder a tratamientos o controles médicos en el principal hospital pediátrico del país. «El Garrahan es el hospital más prestigioso de la Argentina. Y si se puede luchar con esperanza por la vida de un hijo, lo haríamos todos. El estado está para eso, para defender la vida», señaló el jefe comunal tras reglamentar la iniciativa.

El Fondo será administrado por la Secretaría de Desarrollo Social, que tendrá la responsabilidad de implementar y supervisar los mecanismos de asignación de la ayuda.

Con esta decisión, el municipio refuerza la contención económica y social en momentos críticos, asegurando igualdad de oportunidades para los niños salteños que necesitan atención médica especializada.