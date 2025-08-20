Este viernes dictarán el taller “Cuidando al Cuidador”, con entrega de certificado

La Secretaría de las Personas Mayores ofrece una nueva capacitación, en donde se brindarán herramientas esenciales para un acompañamiento digno y seguro a los adultos mayores.

Este viernes 22 de agosto a las 17:30 en el Sindicato de Viajantes (Córdoba 148), se realizará el taller “Cuidando al Cuidador”. Esta iniciativa libre y gratuita busca capacitar a asistentes familiares y cuidadores para prevenir el daño involuntario que puede surgir por desconocimiento en el cuidado de personas mayores.

Jorge O’ Brien de la Secretaría de las Personas Mayores, en diálogo con Profesional explicó que la iniciativa surge a partir de que “en muchas familias hay una persona mayor convaleciente, ya sea por un pos operatorio o por el declive de la edad, y a veces la situación la encara la familia pero no conoce los procedimientos básicos de las maniobras para el traslado, alimentación, higiene, entre otras”.

Profesionales de la salud instruirá a los participantes sobre técnicas esenciales como la rotación periódica del cuerpo para evitar escaras, maniobras de higienización del paciente, la movilización segura desde la cama a la silla de ruedas o al baño y cómo manejarse ante contingencias como caídas, incluyendo modos de prevención y técnicas para ayudar a la persona a incorporarse sin causar daño.

O’ Brien invita a toda la comunidad de cuidadores y familiares a sumarse a esta jornada crucial para asegurar un cuidado de calidad, respetuoso y seguro. Al finalizar la capacitación se hará entrega de un certificado.