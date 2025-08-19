Un árbol se cayó sobre una camioneta en el Paseo de los Poetas

Un árbol de gran porte cayó sobre una camioneta que se encontraba estacionada en calle Alvarado y Esteco.

Además, la camioneta afectada se encontraba en el lugar, mostrando el espejo retrovisor desprendido de su lugar cercano al conductor y con la caja que contenía restos del árbol.

La cartelería de algunos locales gastronómicos cercanos se podían ver tendidos sobre el asfalto.

Personal de emergencias ya se encuentra en la zona para retirar el árbol.

La Municipalidad de Salta solicita extremar precauciones y, ante cualquier emergencia, comunicarse de inmediato al 911 o 105.