Se cayó una estructura y un motociclista falleció

Lamentablemente se produjo un grave accidente en el corsódromo del Martearena.

Según se pudo conocer se cayó un poste que pertenece a uno de los arcos del lugar provocando que una mujer de 22 años sea trasladada en código rojo al Hospital San Bernardo mientras que el conductor de la motocicleta falleció.

La principal hipótesis sostiene que la estructura se habría desplomado horas antes y que, al no advertirla, la pareja se la llevó por delante, provocando una violenta caída. Sin embargo, otra hipótesis indica que la falta de iluminación en la zona debido a un corte de luz generalizado durante el temporal que pudo haber influido en el accidente, pese a la existencia de luminarias LED en la avenida.

La Policía, Bomberos y personal de Criminalística trabajan en la zona, que permanece totalmente cortada.