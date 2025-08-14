Un auto “se incrustó” en una obra tras un choque

En la mañana de este jueves chocaron dos vehículos, uno de los cuales terminó subiéndose a la vereda e “incrustándose” en una obra de una plaza.

El hecho tuvo lugar en el barrio El Huaico, teniendo la participación de dos automóviles particulares los cuales habrían chocado al no verse entre ellos, tapados por un colectivo, en el cruce de las calles Nicolai y Barquet.

Los autos involucrados son un Fiat Cronos y un Toyota Etios, siendo éste el que, por la fuerza del impacto, rompió el borde de una vereda, se subió a la misma y terminó incrustado en una obra en una plaza pública. En cuanto al primero, sufrió importantes daños en el frente.