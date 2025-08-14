El Gobierno dejará de aplicar la vacuna de la fiebre amarilla a quienes viajen al exterior

El Ministerio de Salud anunció la medida al tiempo que explicó que se podrá seguir accediendo a la vacuna en centros privados pagando por la misma.

El Gobierno anunció que la vacuna contra la fiebre amarilla dejará de aplicarse de manera gratuita en casi todo el país, a excepción de las provincias incluidas dentro de las consideradas zonas endémicas.

"La salud pública debe proteger a quienes más lo necesitan, no ser un subsidio a quienes viajan al exterior", señaló el comunicado del Ministerio de Salud difundido este miércoles a través de las redes sociales.

"De esta manera, quienes viajen al exterior por turismo podrán vacunarse en los centros privados habilitados pagando por la misma", detalló la cartera liderada por Mario Lugones.

Según explicaron, esta medida busca garantizar "un uso responsable y eficiente de los recursos públicos", dándole prioridad a "las necesidades sanitarias reales de la población argentina".

Luego de aclarar que existen recursos, explicaron que "se están orientando hacia una mejor atención a los pacientes, la mejora de las instalaciones y una remuneración más justa para el personal de salud".