Javier Milei afirmó que su tuit contra Ian Moche está "amparado por la libertad de expresión"

El Presidente presentó un escrito en la causa contra el niño con autismo y negó haber efectuado comentarios agraviantes. Además, se negó a borrar la publicación.

El presidente Javier Milei se presentó este lunes en la causa iniciada por Ian Moche y defendió su posteo en redes sociales al afirmar que fue realizado desde su cuenta personal y aseguró que está “amparado por la libertad de expresión”, por lo cual se negó a cumplir con el pedido de la defensa del niño que solicitó que sea borrado.

La denuncia comenzó luego de que el Presidente reposteara un mensaje de un usuario anónimo denominado "Hombre gris" que agraviaba al periodista de LN+, Paulino Rodríguez, y al niño con autismo de 12 años, conocido por su tarea como activista por la inclusión y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, al que Milei acusó de proceder de “una familia ultrakirchnerista”.

De acuerdo a la palabra del mandatario en el escrito, el reposteo "fue realizado desde mi cuenta personal (@JMilei) y no implicó una decisión administrativa, normativa o acto estatal alguno, ni implicó uso de fondos públicos, sino que constituyó una acción privada que contiene la expresión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido".

El documento afirma además que "el hecho de ser niño menor de edad y activista, no implica que deje de ser una personalidad pública y que como tal puede que su imagen aparezca publicada en redes sociales e incluso que personas puedan opinar sobre las intenciones o el uso que otras personas como políticos y/o periodistas hacen de esas entrevistas".

Además, afirmó que el tweet "claramente fue una opinión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido, y respecto de cuestiones de interés público en el contexto del debate público, y por ello goza de la máxima tutela constitucional que pueda darse a una expresión".

Más adelante se refiere a que "esta cultura de la cancelación es un fenómeno global que atenta contra la libre expresión y la libertad de los individuos sean ciudadanos; funcionarios o como en mi caso particular presidentes".