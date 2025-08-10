Cristina Kirchner contra Javier Milei: "Te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada"

La expresidenta cuestionó al mandatario por el contenido del discurso brindado en la noche del viernes, en el que había asegurado que "me van a sacar con los pies para adelante".

La expresidenta Cristina Kirchner arremetió duramente contra Javier Milei a través de su cuenta de X, luego de que el mandatario realizara una cadena nacional para defender su gestión económica y advirtiera que lo van a tener que "sacar con los pies para adelante" de la Casa Rosada.

Con un tono irónico, Cristina Kirchner criticó las afirmaciones de Milei sobre la situación del país y las comparó con un estado de locura o mentira. "Más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada", afirmó.

"Tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?", agregó la expresidenta.

Además de la crítica inicial, la referente del peronismo dedicó una parte de su mensaje a desmentir la supuesta ausencia de emisión monetaria en la gestión del Gobierno. "Venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar", sostuvo.

"Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero. ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía", remarcó, haciendo referencia directa a Luis Caputo.

En una segunda posdata, Cristina Kirchner comparó sus propias cadenas nacionales con las de Milei. Destacando la diferencia en los objetivos, subrayó que sus mensajes televisivos siempre tuvieron un propósito positivo para la ciudadanía. La expresidenta afirmó que sus cadenas "nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie" y, por el contrario, "siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas".