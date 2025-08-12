Con ofertas imperdibles, llega “El mercado en tu barrio” a Santa Lucía
Hoy “El Mercado en tu barrio” estará presente en la cancha de La Rivera, ubicada en Santa Oliva y Santa Marta, en el barrio Santa Lucía. La atención será de 10 a 16.
Los vecinos podrán acceder a alimentos de calidad, artículos de limpieza y productos para el hogar con hasta un 30% de descuento.
El objetivo es contribuir a la economía de las familias salteñas, y acompañar a los productores locales.
Estas son algunas de las ofertas que estarán disponibles en esta edición:
Carne
Asado surtido (4 kg): $24.499,99
Bola de lomo / Paleta: $10.999,99
Tapa de asado / Sobaco / Tortuguita: $8.999,99
Costeleta de cerdo: $4.999,99
Hígado: $2.499,99
Pollo
Pollo entero: $3000/kg
Pechuga: $6900/kg
Pata muslo: $2700/kg
Alitas: $2600/kg
Trozado: $2600/kg
Panificados
Tiras: 5 x $1000
Tortillas y surtidos: 8 x $1000
Facturas: 5 x $1000
Bollos: 4 x $1000
Pan de naranja, anís o pan dulce (300g): $500
Cremona, trenzados, porteños (500g): $1000
Huevos
Selección x20: $3600
Mediano x20: $3200
Súper selección x20: $4000
Selección x30: $5000
Mediano x30: $4700
Chico x30: $4200
Verduras
Acelga (atado): $1500
Zanahoria (atado): $1500 / suelta: $1500
Remolacha (atado): $1000
Brócoli (atado): $1500
Espinaca (atado): $1000
Lechuga: 2 x $1000
Tomate chico (2,5 kg): $1000
Tomate grande (3 kg): $2000
Frutas
Combo (naranja, mandarina, limón sin semilla, banana): 15 x $1500
Mandarina / Banana / Naranja: 12 x $1000
Palta: $3000/kg
Manzana y pera: $1500/kg
Productos de limpieza:
Combo limpieza $9000:
Incluye 5 L de detergente, desodorante y lavandina (con envases)
Combo lavado $8000:
Incluye 5 L de jabón líquido y suavizante (con envases)
Accesorios de limpieza y hogar
Trapo de piso 2 x $1000
Escobillón: $2000
Secador: $2000
Paño 3 x $1000
Rejilla 2 x $1000
Maquinita de afeitar 3 x $1000
Virulana: $1000
Esponja de fierro 3 x $1000
Esponja común 2 x $1000
Vela 2 x $1000
Congelados y Pescados:
Patitas de pollo: $6000
Patitas jamón y queso: $7000
Dino pollo: $6000
Medallón pollo: $5500
Medallón pollo jyq: $7000
Medallón merluza: $4000
Medallón merluza espinaca: $4500
Papas bastón: $3000
Pacú entero: $7500
Sábalo entero: $5500
Filet de merluza: $6500
Dorado: $6000
Paty rodajas: $6500
Surubí rodajas: $12000
Productos BIMBO
Pan blanco x610g: 2 x $7500
Rapiditas clásicas/light/integral: 2 x $4200
Takis x85g: 2 x $3000
Productos Bonafide:
Donuts leche/blanca: 2 x $3000
Chocman x35g: 3 x $1500
Tableta choco con maní x30g: 3 x $1500
Productos Sin TACC
Alfajores de arroz varios gustos: 3 x $1500
Bizcochos de arroz salados: 2 x $1500