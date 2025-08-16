Último día de exposición por el Día del Niño en el Servicio Penitenciario

Hasta hoy sábado 16 de agosto estarán disponibles artículos infantiles elaborados en los talleres de laborterapia que se brindan en las unidades carcelarias. La atención al público será en Hipólito Yrigoyen 821.

El Servicio Penitenciario de Salta realiza una exposición y venta de juguetes y artículos infantiles artesanales en el marco de la celebración del Día del Niño.

La atención será este sábado de 9 a 12 horas, en el salón de exposición del Servicio Penitenciario ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 821.

Se expondrán trabajos en madera, juegos de mesa, juegos didácticos, sillas educadoras, mesa y sillas infantiles, autos, trenes, camiones, casa de muñecas, entre otros artículos. Cuentan con distintas formas de pago y financiación.

Los productos son elaborados en los talleres de laborterapia que se brindan en las distintas unidades carcelarias. Son dictados por profesionales de la Dirección de Industrial quienes capacitan a personas en contexto de encierro en oficios como carpintería, talabartería, cerámica, platería, cerámica, entre otros.