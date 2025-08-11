Capacitaron a coordinadores de las peregrinaciones del Milagro 2025

El Subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, participó de una nueva reunión de coordinación convocada por la organización de las peregrinaciones que participarán de las jornadas previstas para el tiempo del Milagro 2025.

En el encuentro, desarrollado en las instalaciones del Seminario Metropolitano de Salta, Fleming destacó las principales recomendaciones y lineamientos importantes a tener en cuenta para una circulación segura y responsable, para fortalecer el trabajo preventivo teniendo en cuenta el gran flujo de fieles que se movilizarán hacia la Catedral.

El funcionario provincial remarcó la importancia del uso de ropa clara y chalecos reflectivos, no dispersarse de los grupos y resguardar a los menores, además de circular en sentido contrario a los vehículos, evitando desplazarse con escasa visibilidad.

También se instó a los peregrinos a pie hacerlo por banquinas y en caso de no haber, por media calzada; respetar la soga de contención a la circular y en las encrucijadas dar paso a la circulación vehicular. También respetar los descansos alejados de rutas y rotondas.

