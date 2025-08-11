Mueren cuatro periodistas en Gaza tras un bombardeo israelí

La cadena qatarí Al Jazeera, acusó a las fuerzas israelíes de realizar un ataque dirigido contra una carpa de prensa en Ciudad de Gaza.

La cadena de noticias Al Jazeera informó este domingo que cuatro de sus periodistas, incluidos dos corresponsales y dos camarógrafos, murieron en un bombardeo israelí sobre una carpa de prensa en Ciudad de Gaza.

Entre las víctimas se encuentra el periodista Anas al-Sharif, uno de los reporteros más reconocidos del canal por su cobertura del conflicto en la Franja de Gaza. “El periodista de Al Jazeera Anas al-Sharif fue asesinado junto con tres colegas en lo que parece ser un ataque israelí dirigido”, afirmó el director del hospital Al Shifa de Ciudad de Gaza, citado por el propio medio.

Posturas enfrentadas

Mientras Al Jazeera denunció el hecho como un ataque contra la prensa, el Ejército israelí negó la versión y aseguró que al-Sharif era "un miembro activo de Hamas", organización considerada terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.

“Anas al-Sharif era el jefe de una célula en la organización terrorista Hamas y responsable de promover ataques con cohetes contra civiles israelíes”, sostuvo un portavoz militar en un comunicado difundido horas después del ataque.

La cadena qatarí, por su parte, rechazó esas acusaciones y reiteró que al-Sharif y sus compañeros estaban realizando cobertura periodística desde una carpa identificada como prensa, en el marco de su labor profesional.

Al Jazeera ha sido una de las pocas cadenas internacionales con corresponsales permanentes en el terreno, y su cobertura ha sido clave para dar visibilidad a los acontecimientos diarios del conflicto. En varias ocasiones, la cadena ha denunciado ataques directos contra sus equipos y ha solicitado garantías para el trabajo de la prensa en zonas de guerra.