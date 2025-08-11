Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial colombiano baleado

El senador estuvo dos meses internado por los disparos que recibió en la cabeza durante un acto de campaña en la capital del país, el pasado 7 de junio. Su asesino, menor de edad, se encuentra detenido.

El senador y precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay murió tras permanecer dos meses internado debido a los disparos que recibió en la cabeza el pasado 7 de junio cuando fue agredido mientras realizaba un acto de campaña en la ciudad de Bogotá.

El estado de salud del hombre de 39 años se había agravado en la madrugada del sábado cuando presentó “un sangrado intracerebral agudo” luego de una operación programada que obligó a que se le realizara una cirugía de urgencia.

En horas de la tarde desde el centro de salud informaron que su estado de salud era “extremadamente crítico” debido a que tenía “un edema cerebral persistente y un sangrado intracerebral de difícil control”, finalmente, este lunes falleció en la Fundación Santa Fe, clínica a la que había sido trasladado el mencionado día tras el atentado.

De acuerdo al informe de Fiscalía General, quien era el principal candidato al partido de Derecha y opositor del presidente Gustavo Petro recibió tres impactos de bala: dos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. El hecho quedó registrado en múltiples videos que rápidamente se difundieron en redes sociales. Por el caso, su asesino, menor de edad, fue detenido inmediatamente después del ataque y se encuentra bajo custodia.