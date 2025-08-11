El principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández, se presentó en la fiscalía

Cristian Graf, el principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández, el adolescente que fue asesinado en julio de 1984 y cuyos huesos se hallaron en mayo de este año en una vivienda de Coghlan, se presentó de manera espontánea en la fiscalía.

Cristian Graf, el principal sospechoso por la muerte de Diego Fernández Lima, se presentó esta mañana en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61 con el fin de ponerse a disposición de la Justicia.

Las fuentes detallaron que se le comunicó que aún no se adoptó ningún temperamento en torno a él y se le brindó la dirección de la Defensoría Oficial que le tocaría, en caso de ser necesario.

Al mismo tiempo, Perrando tiene previsto tomar una serie de testimoniales en la sede de la fiscalía: tres hoy y tres mañana. Se trata de excompañeros de colegio de la víctima y del sospechoso y de obreros de la empresa que hizo la excavación y demolición en la casa en la que se descubrieron los restos.

El cuerpo de Diego fue hallado el 20 de mayo pasado por obreros que trabajaban en una vieja casona ubicada en el barrio porteño de Coghlan, en la que vivió Gustavo Cerati.

Confirmada la identidad del cadáver encontrado en una pequeña fosa, la prioridad de la fiscalía será armar el rompecabezas para poder determinar qué pasó con la víctima, a más de 40 años de su desaparición.

Luego de asistir a la fiscalía, ubicada en Avenida De Los Inmigrantes 1950, Graf regresó a su casa de Cohglab y rechazó las acusaciones en su contra. “¿Fuiste quien asesinó a Diego Fernández?“, le consultó la periodista Mercedes Ninci, cronista del programa ”Mujeres argentinas” (El Trece), mientras Graf ingresaba al domicilio acompañado por su pareja y otro hombre.

Ante la pregunta, el principal sospechoso de haber asesinado a Fernández Lima intentó apartar el micrófono y respondió con un tajante ”¡Noooo!".

En medio de los reiterados intentos de la cronista por conseguir más testimonios, Graf cerró la reja que da a la calle e ingresó a la propiedad.